Армия 26 мая 2023, 03:41 Диабет отказались считать основанием для освобождения от мобилизации Минобороны заявило, что диабет не является основанием для освобождения от мобилизации РИА «Новости»

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Диабет и сердечно-сосудистые заболевания в Минобороны отказались включать в список болезней, которые являются основанием для освобождения от военной службы. Об этом сообщил «Интерфакс».

Заместитель начальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Серговенцев отметил, что расширять перечень таких заболеваний не планируется. По его словам, если в этот список внесут сахарный диабет, то туда надо будет включить гипертоническую и ишемическую болезни.

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«Мы дойдем до того, что у нас не останется ни одного военнослужащего, потому что у всех есть хронические заболевания», — отметил Серговенцев.

Он напомнил, что не годными к службе являются лица старше 65 лет, находящиеся под уголовным преследованием, а также призывники с категорией Д.

Ранее правительственная комиссия не поддержала инициативу о том, чтобы освободить от частичной мобилизации тех, кто не служил в армии. С таким предложением до этого выступил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. В документе за подписью руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко подчеркнули, что предложенный законопроект требует доработки.