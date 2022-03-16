Украинские офицеры переодеваются в гражданское, бросают оружие и покидают места несения службы, а участники нацбатальонов угрожают военным убийством в случае дезертирства. Об этом рассказал Олег Игнатов, бывший рядовой-контрактник 25-й транспортной авиационной бригады ВСУ.

«Военнослужащие ВСУ из числа офицерского состава переодеваются в гражданскую форму одежды, бросают табельное оружие и самовольно покидают места несения службы», — приводит материалы опроса ФСБ РИА «Новости».

По словам военного, оставленное оружие попадает в незаконный оборот — пистолеты и автоматы продаются гражданскому населению.

Он также отметил, что украинские подразделения под Мелитополем понесли большие потери, около 60% решили бежать. «У нас были большие потери. И руководство не давало четких указаний, что делать в дальнейшем», — рассказал Игнатов.

Он также рассказал, что подразделения под Мелитополем фактически не оборонялись. «Потому что у нас из вооружений были только автоматы. Когда на нас поехали танки, мы просто не знали, что делать», — пояснил он.

Россия 24 февраля начала специальную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».