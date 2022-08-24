Девушки-военные из России победили на конкурсе «Меридиан» АрМИ-2022

Российские девушки-военнослужащие, участвовавшие в конкурсе «Меридиан», стали лучшими на этапе «топографический квадратлон» Армейских международных игр (АрМИ-2022). Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Золото» и «серебро» разделили между собой оба российских расчета, участвовавших в соревновании.

В то же время участники конкурса «Эльбрусское кольцо» завершили второй этап соревнования, преодолев скальные участки на пути к вершине горы Эльбрус. На этот этап вышли 100 военнослужащих высокогорных подразделений из девяти стран: из России, Абхазии, Армении, Индии, Казахстана, Китая, Руанды, Узбекистана и Южной Осетии.

В Иране прошли два парных практических упражнения конкурса «Снайперский рубеж»: «стрельба в городских конструкциях» и «корректировка».

В Минске для участников конкурса «Стальная магистраль» провели экскурсию в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Их познакомили с историей строительства линии обороны, им показали участок минского укрепрайона с посещением двух советских ДОТов 1939 года. Российские железнодорожники также посетили экспозицию «Наш бронепоезд».

На прошлой неделе сообщалось, что российские военные вышли в лидеры рейтинга Международных армейских игр «АрМИ-2022». На их счету оказалось 10 золотых медалей, пять серебряных и одна бронзовая награда.

Церемония открытия Армейских игр прошла 13 августа в Нурсултане. Игры продлятся до 27 августа, участие в них принимают 237 команд из 31 страны.