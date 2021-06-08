Девушки-пилоты появятся в истребительной авиации России

Первые летчицы появятся через два года в Воздушно-космических силах России. Девушки станут пилотами боевых самолетов истребительной авиации, заявил статс-секретарь, замминистра обороны Николай Панков.

По словам Панкова, для боевой авиации сейчас готовят всех девушек в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков (КВААУЛ).

«Да, действительно, распределение по родам авиации есть: несколько девушек-курсантов, их немного, готовятся в истребительную авиацию, несколько — в штурмовую авиацию, абсолютное большинство — в Военно-транспортную авиацию», — сообщил он журналистам.

Замминистра добавил, что первых летчиц-истребителей можно будет увидеть в действующих строевых частях в ближайшем будущем. Девушки летают, прыгают с парашютом и выполняют программу подготовки военных летчиков без каких-либо поблажек и в полном объеме, отметил Панков.

Часть девушек уже закончили четвертый курс в авиационном училище. Они летали на реактивных учебных самолетах Л-39, на которых освоили разные виды летной подготовки. В частности, девушки выполняли фигуры сложного пилотажа и тренировали групповую слаженность.