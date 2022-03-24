Девочка пострадала при обстреле Докучаевска в ДНР

Восьмилетняя девочка пострадала в Докучаевске в Донецкой народной республике. ВФУ открыли огонь по этому населенному пункту. Об этом сообщили представители ДНР в СЦКК.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация, что в результате обстрела со стороны ВФУ населенного пункта Докучаевск <…> пострадала девочка 2014 года рождения», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее в ДНР рассказали, что утром 24 марта зафиксировали обстрел со стороны ВФУ по направлению Новомихайловка — Докучаевск. Украинские силы выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.

Также в СЦКК ДНР заявили, что кабельно-воздушная линия отключена в результате обстрела со стороны ВФУ.

«Тридцать шесть подстанций, три котельные, две школы, детский сад, восемь тысяч абонентов Ясиноватского РЭС обесточено», — говорится в сводке.

Информация о последствиях обстрелов продолжает появляться.