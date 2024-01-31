Армия 31 января 2024, 17:02 Дешево и эффективно. Путин — о применении беспилотников Путин назвал дешевым и эффективным применение беспилотников в боевых действиях РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что использование беспилотников в боевых действиях экономически целесообразно. Об этом он сказал на встрече с доверенными лицами на выборах, которая проходит в Гостином Дворе в Москве.

«Это дешево, сердито и очень эффективно. Ну, и в других сферах очень важное направление деятельности», — пояснил глава государства.

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Ранее Путин неоднократно заявлял, что Россия добьется в спецоперации на Украине поставленных задач. Речь идет о денацификации и демилитаризации Украины, а также об обеспечении безопасности российских границ. Президент назвал очевидным, что ВС России борются за справедливость.

Он подчеркивал, что проведение спецоперации — это попытка прекратить войну в Донбассе, которую развязала Украине еще в 2014 году. Россия пыталась выстроить отношения с Украиной, но в Киеве не хотят вести переговоры и действуют преступными методами.