Армия 06 марта 2023, 06:37 Десантники показали штурм здания в зоне спецоперации на Украине Минобороны показало штурм здания в зоне СВО силами ВДВ от первого лица

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Российские десантники взяли под контроль очередное здание в зоне проведения спецоперации на Украине. Они сняли штурм от первого лица, Минобороны показало эти кадры.

Штурмовая группа ВДВ создала плотную дымовую завесу и подкралась к постройке. Сначала бойцы забросали противника гранатами, потом вошли внутрь и завершили операцию при помощи стрелкового оружия. Боевую работу сняли на камеру, закрепленную на обмундировании одного из военнослужащих. Погибли шесть украинских солдат, российские подразделения не понесли потерь.

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Ежедневно в зоне конфликта гибнут до 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины. С учетом раненых и попавших в плен их боевые потери достигают еще двух батальонов, рассказал военный эксперт и капитан первого ранга Василий Дандыкин. Российские войска перешли в наступление, и начались еще более ожесточенные бои.

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