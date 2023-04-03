Армия 03 апреля 2023, 08:49 Десантникам впервые передали ТОС «Солнцепек» Минобороны: огнеметные системы «Солнцепек» впервые в истории получил личный состав ВДВ Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Воздушно-десантные войска впервые получили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в Саратовской области в одном из передовых соединений войск радиационной, химической и биологической защиты впервые состоялась передача тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» ВДВ.

Реклама

«Вам передается грозное оружие, которому нет равных в арсеналах коллективного Запада и которое наводит панику на наших врагов», — сказал на церемонии передачи систем начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров Гончаров.

Он выразил уверенность, что умелое применение оружия приблизит победу.

В конце марта «Солнцепек» уничтожил боевиков ВСУ на Авдеевском направлении. Его использовали вместе с реактивной системой залпового огня БМ-21 «Град». Также Минобороны России показало видео работу «Солнцепека» под Угледаром.