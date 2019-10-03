Десантник погиб при прыжке с парашютом в Псковской области

Минобороны показало учения с оружием, которое вызывает галлюцинации Подробнее

«При выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков военнослужащими одного из соединений ВДВ в результате одновременного срабатывания основного и запасного парашютов произошел перехлест строп, что привело к неконтролируемому падению и гибели военнослужащего», — сказано в сообщении.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По данным «Интерфакса», на месте происшествия работает комиссия командования Воздушно-десантных войск и сотрудники правоохранительных органов. «Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили агентству военные.