Десантник погиб при прыжке с парашютом в Псковской области
Во время тренировочных прыжков с парашютом в Псковской области погиб боец ВДВ. Происшествие случилось 2 октября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение командования Псковского гарнизона.
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«При выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков военнослужащими одного из соединений ВДВ в результате одновременного срабатывания основного и запасного парашютов произошел перехлест строп, что привело к неконтролируемому падению и гибели военнослужащего», — сказано в сообщении.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По данным «Интерфакса», на месте происшествия работает комиссия командования Воздушно-десантных войск и сотрудники правоохранительных органов. «Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили агентству военные.