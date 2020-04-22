Десантирование с вертолетов и переброска на «Тайфунах». Кадры учений спецназа на Кубани

На расположенном полигоне Молькино в Краснодарском крае бойцы спецназа Южного военного округа отработали свыше 1,5 тысяч прыжков с парашютами «Арбалет-1» и «Арбалет-2». Обе модификации позволяют приземлиться на небольшую площадь в условиях плохой погоды.

На кадрах, опубликованных каналом «Звезда», видно, как спецназовцы десантируются из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» с высоты четыре тысячи метров. Этот транспортно-штурмовой борт разработан на Улан-Удэнском авиазаводе. Вертолет способен поддерживать десантников огнем и перебрасывать грузы.

Приземлившиеся десантники совершили 20-километровый марш в точку сбора, где состоялись контрольные стрельбы и учения по проведению засад, налетов и уничтожению условного противника.

В пункт постоянной дислокации спецназ был переброшен бронеавтомобилями «Тайфун-К» и «Тигр-М». Этот армейский вседорожник создан для перевозки людей и грузов, имеет несколько модификаций, отличающихся вооружением и классом бронезащиты.