Армия 14 июля 2023, 11:31 Депутаты разрешат военнообязанным на 5 лет дольше оставаться в запасе Госдума одобрила повышение предельного возраста пребывания военнообязанных в запасе РИА «Новости»

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На заседании 14 июля Госдума одобрила во втором чтении из трех законопроект о повышении на пять лет предельного возраста пребывания граждан, имеющих воинские звания, в запасе. Об этом сообщила «Дума ТВ».

Члены комитета Госдумы по обороне внесли проект закона осенью 2022 года, а в январе его приняли в первом чтении. Они предложили повысить на пять лет в законе «О воинской обязанности и военной службе» предельный возраст нахождения в запасе солдат, матросов, старшин, сержантов, прапорщиков и мичманов. Планку для военнообязанных первого разряда поднимут до 40 лет, второго — до 50 лет, третьего — до 55 лет.

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Максимальный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве тоже предложили увеличить старшим офицерам до 65 лет, младшим — до 60 лет, людям с иными званиями до 55 лет. Для высших офицеров решили сохранить предел на уровне 70 лет.

Украинская армия стала отправлять на службу все больше женщин, сообщил «Царьград». В зоне ответственности Южной группировки около 30% бойцов противника — женского пола.