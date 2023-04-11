Армия 11 апреля 2023, 13:49 Депутаты предложили запретить выезд из страны со дня получения повестки в военкомат Поправки о запрете на выезд из России со дня получения повестки в военкомат внесли в ГД РИА «Новости»

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Россиянам, которые подлежат призыву на военную службу, со дня получения повестки и до явки в военный комиссариат запрещается выезд из страны, следует из текста поправок. Документ разместили в электронной базе Госдумы.

«Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», — уточнили в законопроекте.

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Поправки предлагают внести в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Согласно тексту документа, предлагается предусмотреть возможность вручать повестки не только лично под подпись, но и заказным письмом либо электронно. В последнем случае она будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете россиянина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что цифровизация системы воинского учета необходима для ее совершенствования и приведения в соответствие с реалиями времени.