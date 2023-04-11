11 апреля 2023, 13:49
Депутаты предложили запретить выезд из страны со дня получения повестки в военкомат
Поправки о запрете на выезд из России со дня получения повестки в военкомат внесли в ГД
Россиянам, которые подлежат призыву на военную службу, со дня получения повестки и до явки в военный комиссариат запрещается выезд из страны, следует из текста поправок. Документ разместили в электронной базе Госдумы.
«Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», — уточнили в законопроекте.
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Поправки предлагают внести в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
Согласно тексту документа, предлагается предусмотреть возможность вручать повестки не только лично под подпись, но и заказным письмом либо электронно. В последнем случае она будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете россиянина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что цифровизация системы воинского учета необходима для ее совершенствования и приведения в соответствие с реалиями времени.
Госдума РФ
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