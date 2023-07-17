Армия 17 июля 2023, 15:14 Депутаты предложили официально дать Росгвардии военную технику Депутат Хинштейн внес в Госдуму законопроект о праве Росгвардии иметь военную технику РИА «Новости»

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Росгвардии могут официально разрешить иметь в своем распоряжении не только оружие, но и военную технику. Депутаты Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн внесли в Госдуму такой законопроект. Последний из них сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Законопроект о праве Росгвардии иметь военную технику и вооружение официально внесен в Госдуму», — объявил Хинштейн.

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Депутаты разработали поправки в федеральный закон «О войсках Национальной гвардии», чтобы уточнить понятия, привести формулировки в соответствие с действующими нормами и официально наделить Росгвардию правом иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую технику.

В пояснительной записке заметили, что, помимо стрелкового оружия и автомобилей, в распоряжении подразделений есть многоцелевые вертолеты, транспортные самолеты, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, образцы артиллерийского вооружения, катера, комплексы связи, другие машины и аппаратура.

Они нужны росгвардейцам для борьбы с терроризмом, участии в обеспечении режимов чрезвычайного положения и контртеррористической операции, территориальной обороны и выполнения других задач. Поэтому авторы законопроекта предложили заменить термин «оружие» на «вооружение».

Глава Росгвардии Виктор Золотов в июне обсудил с президентом Владимиром Путиным вопрос получения танков и другой тяжелой техники.