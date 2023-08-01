Армия 01 августа 2023, 13:03 Депутаты предложили дать молодым отцам отсрочку от призыва в армию Фракция «Новые люди» внесла в ГД законопроект об отсрочке от армии отцам детей до 3 лет РИА «Новости»

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Отцам детей младше трех лет и инвалидов до 18 лет предложили в России давать отсрочку от призыва в армию. Законопроект внесли в Госдуму члены фракции партии «Новые люди». Документ опубликовали в базе нижней палаты парламента.

Депутаты Амир Хамитов, Владимир Плякин, Анна Скрозникова, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева разработали поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе».

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Они предложили предоставить отсрочку от воинской службы отцам детей младше трех лет и несовершеннолетних инвалидов, если те находятся на их иждивении и получают уход. Авторы законопроекта заявили, что такая норма уже успешно действует в Белоруссии.

Осенью 2022 года ввели отсрочку от мобилизации для отцов трех и более детей. В январе сенатор Андрей Турчак опроверг слухи об ее отмене. Этот вопрос, по его словам, еще раз проработали с Минобороны России.