Армия 12 января 2023, 10:35 Депутаты подготовят законодательную базу для повышения призывного возраста Депутат Швыткин: норма о повышении призывного возраста может заработать в этом году РИА «Новости»

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Увеличение призывного возраста может произойти уже в 2023 году. Такое предположение в беседе с журналистами РИА «Новости» сделал замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин. Он представляет партию «Единая Россия».

«Не исключаю, что это может произойти уже в этом году», — сказал Швыткин.

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По его словам, для введения таких изменений нужно подготовить законодательную базу. Само увеличение призывного возраста планируется повысить до 21 года.

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Ранее эту меру предложил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он сделал заявление в ходе расширенного заседания коллегии ведомства. По его мнению, в дальнейшем в России нужно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст — с 27 до 30 лет. Шойгу отметил, что эту меру нужно реализовывать поэтапно.

О сроках изменения верхнего возрастного порога для призыва на службу пока неизвестно.