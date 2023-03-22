Армия 22 марта 2023, 11:30 Депутатам Госдумы показали дрон-ретранслятор и щит-невидимку для участников спецоперации РБК: разработчики представили в Госдуме передвижной бункер, щит-невидимку и дрон для СВО РИА «Новости»

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В Госдуме прошло заседание Координационного штаба помощи мобилизованным. Депутатам предложили создать Центр поддержки оборонных инноваций и презентовали новые разработки, от щита-невидимки до передвижного бункера. Об этом сообщил РБК.

Мероприятие устроили на площадке комитета Госдумы по обороне. Представители компаний-разработчиков новых военных технологий рассказали депутатам о своих последних изобретениях. Например, они объяснили принцип работы специальных щитов, которые благодаря преломлению лучей позволят скрывать позиции бойцов от дронов и спутников — противник увидит только деревья и камни, а не солдат, технику и окопы.

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Другое устройство — дрон-ретранслятор — поможет военным заглянуть за горизонт и обезопасить оператора летательного аппарата. Кроме того, в России создали целую линейку бункеров — стационарных длиной шесть и 4,5 метра и мобильных на 2,5 метра. В них смогут поместиться до семи человек, а надолго оставаться до пяти. Бункеры можно обогревать печью и использовать как фортификационное сооружение, контрольно-пропускной пункт или блокпост.

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Авторы проектов попросили участников заседания отправить эти ноу-хау на вооружение в зону проведения спецоперации, а депутат Дмитрий Кузнецов призвал создать Центр поддержки оборонных инноваций.

В апреле в зону спецоперации передадут партию разведывательно-ударных квадрокоптеров РУД-7, которые создали по заказу Минобороны. Дроны уже прошли успешные испытания в Подмосковье.