Армия 24 июля 2023, 16:39 Депутат Спиридонов заявил, что главная особенность российских ракет «Оникс» состоит в высокой помехоустойчивости

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Российские ракеты «Оникс» очень устойчивы к помехам, что выгодно выделяет их среди других. Об этом Lenta.ru рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

Ракета «Оникс» — универсальная. Изначально это сверхзвуковое оружие предназначалось для поражения кораблей. Однако оно также успешно показало себя в атаке целей на земле. Самолеты, корабли и подводные лодки могут быть носителями «Ониксов». А также ракеты можно запускать с наземных установок.

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«Кроме высокой скорости полета к числу преимуществ стоит отнести хорошую помехоустойчивость. Поэтому „Ониксы“ — крайне сложная цель для вражеских сил ПВО», — отметил депутат.

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