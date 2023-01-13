Армия 13 января 2023, 22:44 Депутат Соболев пообещал продвигать инициативу о военных сборах для неслуживших россиян Депутат ГД Соболев: неслужившие должны пройти обучение для получения специальности РИА «Новости»

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Неслуживших в армии россиян необходимо обучить для получения ими специальности, заявил депутат Госдумы Виктор Соболев. В интервью изданию Ura.ru он рассказал, что будет отстаивать эту инициативу на всех уровнях.

Парламентарий обратил внимание, что многие россияне, достигшие 30 лет, не служили в армии и не имеют специальности. В случае серьезного конфликта они должны будут встать на защиту страны, поэтому их следует обучить. Для этого необходимо проводить военные сборы.

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«Буду отстаивать это мнение и на комитете по обороне, и в Госдуме, и на любом уровне. Их нужно научить хотя бы в течение шести месяцев той специальности, по которой они будут служить», — подчеркнул Виктор Соболев.

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Собеседник издания добавил, что россияне могут освоить военно-учетные специальности в течение полугода. При необходимости этот срок можно сократить до нескольких месяцев.

Глава думского комитета по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов назвал идею нереальной. По его словам, провести сборы для россиян старше 30 лет сейчас невозможно.