Депутат Швыткин разъяснил, для чего Штаты подсчитывают танки НАТО и России
Зампред думского Комитета по обороне Юрий Швыткин обсудил с радио Sputnik сообщение американских СМИ о том, что Россия превосходит по количеству танков (22 тысячи) всех стран-членов НАТО вместе взятых.
СМИ: Россия превзошла страны НАТО по количеству танковПодробнее
Парламентарий пояснил, Россия ни на кого не намерена нападать. При этом Москва делает все возможное, чтобы укрепить оборонный потенциал страны и сдержать возможную агрессию со стороны Вашингтона и Североатлантического Альянса.
«Что касается сравнения, то это, на мой взгляд, происходит из-за лоббирования военно-промышленного комплекса с целью обеспечить взносы в бюджет НАТО», — предположил Швыткин.