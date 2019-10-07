  • Депутат Швыткин разъяснил, для чего Штаты подсчитывают танки НАТО и России

    07 октября 2019, 12:43

    Артур Блянихов

    Зампред думского Комитета по обороне Юрий Швыткин обсудил с радио Sputnik сообщение американских СМИ о том, что Россия превосходит по количеству танков (22 тысячи) всех стран-членов НАТО вместе взятых.

    СМИ: Россия превзошла страны НАТО по количеству танков

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    Парламентарий пояснил, Россия ни на кого не намерена нападать. При этом Москва делает все возможное, чтобы укрепить оборонный потенциал страны и сдержать возможную агрессию со стороны Вашингтона и Североатлантического Альянса.

    «Что касается сравнения, то это, на мой взгляд, происходит из-за лоббирования военно-промышленного комплекса с целью обеспечить взносы в бюджет НАТО», — предположил Швыткин.