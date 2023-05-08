Армия 08 мая 2023, 00:51 Депутат ГД призвал готовиться к появлению американских F-16 на Украине Депутат ГД Журавлев: ПВО России нужно заранее готовить к появлению F-16 на Украине РИА «Новости»

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Российские системы ПВО нужно заранее готовить к борьбе с американскими истребителями F-16, Украина их получит рано или поздно. Об этом заявил в Telegram-канале депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Нужно заранее готовить к борьбе с американскими истребителями всю российскую систему противовоздушной обороны — ранее она ведь с такими экземплярами не сталкивалась вовсе… Нет сомнений, что Украина рано или поздно получит F-16», — написал парламентарий.

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Журавлев уверен, что если Штаты не успеют натренировать летчиков ВСУ, то посадят за штурвал американских пилотов. Российские системы ПВО нужно модернизировать, чтобы соответствовать современным условиям боя.

На Украине заявили, что для обучения украинских летчиков управлению западными самолетами F-16 достаточно трех месяцев. Для этого необходимо выучить английский язык и налетать практику.

Бывший пилот F-16 считает, что американские истребители будут бесполезны на Украине, потому что не смогут противостоять российским ПВО. У истребителей F-16, отсутствует стелс-технология, то есть функция малозаметности, пояснил летчик.