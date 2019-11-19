День ракетных войск и артиллерии: Минобороны выпустило видео в честь «богов войны»

Российское оборонное ведомство выпустило ролик, посвященный Дню ракетных войск и артиллерии. В видео показаны будни «богов войны», которые 19 ноября отмечают свой профессиональный праздник.

Со словами поздравления выступил также министр обороны России генерал Сергей Шойгу. Он напомнил, что профессиональный праздник ракетчиков и артиллеристов приурочен к контрнаступлению Красной Армии под Сталинградом в 1942 году.

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«Именно в этот день в 1942 году залпы тысяч артиллерийских орудий положили начало стратегической операции „Уран“, ставшей переломным моментом Великой Отечественной войны и во многом определившей ее исход. Сегодня на страже национальных интересов России надежно стоит поколение военнослужащих, которое бережно хранит и приумножает славные традиции своих предшественников», — отметил министр обороны России.

По словам Шойгу, артиллеристы и сегодня демонстрируют профессионализм и высокую боевую выучку, успешно осваивают новые виды вооружения и военной техники, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности государства.

«Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо Отечества!» — закончил свое поздравление глава Минобороны.