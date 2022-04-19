«Делаем большое дело». Российский военный пообещал довести до конца освобождение Донбасса

Военнослужащий из Вооруженных сил России заявил о желании довести дело до конца, говоря об освобождении Донбасса. По его словам, ему грустно смотреть на оставленных украинской властью людей.

Военный доставил гуманитарную помощь на Украину. Он признался, что сам иногда не может сдержать слез, когда видит братьев-славян, детей, бабушек, дедушек, которые переживают трудные минуты.

Киевские власти не помогают людям, а нацбаты пытаются напасть на грузовики с едой. Однако бойцы гуманитарного центра каждый день раздают новые партии помощи мирным украинцам, сообщил телеканал «Звезда».

«Делаем большое дело. И мы его доведем до конца», — подчеркнул российский военнослужащий.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин обосновал такое решение тем, что нужно остановить геноцид и издевательства над людьми Донбасса.