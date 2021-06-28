Летчик рассказал о принуждении эсминца Defender к смене курса

Предупредительное бомбометание с борта военного самолета Су-24м в сторону британского эсминца Defender велось на безопасном для корабля расстоянии. Таким способом российские военные принуждали экипаж поменять курс и выйти из территориальных вод России. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал командир авиационного звена штурмового полка морской авиации по имени Илья.

Британский военный корабль Defender в Черном море вошел в территориальные воды России в районе мыса Фиолент в минувшую среду, 23 июня.

По словам пилота сначала бомбардировщик совершил предупредительный полет над кораблем. Но эсминец курс не поменял.

«Поступила команда на применение авиационных средств поражения с целью вынудить его изменить курс от границы Российской Федерации. После чего мы выполнили повторный заход и применили авиабомбы», — рассказал командир авиационного звена.

В третий раз самолет пролетел над британским эсминцем, чтобы удостовериться, что предупреждение сработало. После выполнения поставленного приказа бомбардировщик вернулся на аэродром базирования.

В Минобороны России заявили, что эсминец сменил курс только после предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна и предупредительного бомбометания с истребителя Су-24м. В ведомстве подчеркнули, что экипаж корабля нарушил конвенцию ООН по морскому праву.

Военные Великобритании заявили, что никакой стрельбы со стороны вооруженных и пограничных сил России не велось. По их словам, там проходили учения, о которых экипаж предупредил заранее. Для опровержения этого заявления пограничная служба ФСБ опубликовала видеозапись переговоров с британским эсминцем. Там четко слышен приказ о ведении предупредительного огня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поведение британского корабля подготовленной провокацией. Послу королевства в Москве Деборе Броннер МИД России выразил жесткий демарш.

Поведение капитана эсминца объяснил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что эсминец действовал законно, так как Лондон не признает Крым российской территорией.

Посол России В Лондоне Андрей Келин заявил, что в случае повторения поведения ответ России будет жестким. Он подчеркнул, что провокация британских военных могла привести к серьезному военному конфликту.