Солдаты Западного военного округа (ЗВО) участвуют в спецоперации РФ на Украине. Во время выполнения задач они уже проявили героизм и мужество. Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев поблагодарил солдат за отвагу и вручил им медали. Видео с церемонии награждения опубликовали на сайте телеканала Звезда.

Генерал-полковник выразил благодарность каждому военнослужащему и пожелал поскорее вернуться домой.

«Верю в каждого присутствующего здесь. Верю в каждого, кто находится сейчас в боевых порядках. И задача нами с вами будет выполнена. Удачи. Ну и всем вернуться, конечно, домой такими же счастливыми, красивыми и с наградами», — сказал он.

Журавлев вручил медали летчикам оперативно-тактической и армейской авиации, экипажам танковых подразделений, ракетчикам и артиллеристам. Он наградил их Орденами Мужества, медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, а также медалями Жукова и «За отвагу». Медали «подчеркивают преданность нашей Родине, преданность памяти наших дедов и отцов», подчеркнул генерал-полковник.

Есть хорошие слова: «Есть такая профессия — Родину защищать». И мы ее с вами защищаем щедро и достойно, о чем говорят ваши награды на груди. Мы посвятили свою жизнь, посвятили самих себя делу защиты Отечества. Отечество в нас нуждается. Мы должны защитить все то, что дорого нам, дорого нашей Родине», — сказал Журавлев.

После церемонии один из награжденных — командир танка — рассказал телеканалу о своем участии в спецоперации.

«Мы выполнили свою боевую задачу. И даже не предполагали, что будем представлены к наградам. У всех очень боевое настроение. Главное, что со всеми военнослужащими и подразделениями есть взаимосвязь. Поддерживаем друг друга морально и физически. Никто ничего не боится», — сказал он.

Другой военнослужащий — командир батареи — рассказал об одной из своих атак по противнику.

«Когда мы находились на боевом дежурстве, от командования поступили координаты цели. Батарея немедленно была приведена к боевому применению. В ходе выполнения боевой задачи был поражен командный пункт противника», — поделился он.

Некоторые военнослужащие выполняли задачи несмотря на обстрел со стороны ВСУ. Военнослужащий подразделения материально-технического обеспечения (МТО) рассказал журналистам о своем подвиге. Он доставлял топливо и боеприпасы на одну из российских позиций.

«При подвозе боеприпасов, обеспечения горюче-смазочными материалами подверглись вражеским обстрелам. Загорелся бензовоз. Вывели из-под обстрела и эвакуировали экипажи машин. Первая реакция была — чтобы всех спасти, чтобы все остались живы», — рассказал военнослужащий.

Командующий ЦВО также вручил медали участникам спецоперации. Церемония награждения с его участием состоялась 6 апреля.