Давление США на Турцию по поводу С-400 может оказаться роковой ошибкой

Из-за подобного давления Америка может нажить себе еще больше проблем. Сейчас США должны сделать все возможное для сохранения Турции в рамках НАТО. Тем не менее Вашингтон совершает все с точностью до наоборот. Анкара начнется отдаляться от США и сближаться с Россией, если Америка будет давить на нее.

«Если они (США — прим.) продолжат такой курс, это будет губительная и грубая ошибка», — рассказал Блохин.

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По его словам, американские власти развязали санкционные войны не против одной страны, а на несколько фронтов. Причем Вашингтон противостоит не только своим противникам, но и союзникам.

«Но эффективными санкции могут быть только тогда, когда есть международная коалиция и адресат этих мер. Сейчас же санкции уже не могут работать. Они становятся неким духом времени», — добавил эксперт.

У него сложилось ощущение, что санкционные меры — единственный инструмент внешней политики США.