  • Давление США на Турцию по поводу С-400 может оказаться роковой ошибкой

    22 ноября 2019, 11:54

    Алена Макаренко

    Госдепартамент США потребовал от Турции избавиться от российских зенитно-ракетных систем С-400, при этом угрожая Анкаре санкциями. Однако подобные заявления Вашингтона окажутся для него же самого губительными. Так считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, сообщил сайт RT.
    Давление США на Турцию по поводу С-400 может оказаться роковой ошибкой

    Из-за подобного давления Америка может нажить себе еще больше проблем. Сейчас США должны сделать все возможное для сохранения Турции в рамках НАТО. Тем не менее Вашингтон совершает все с точностью до наоборот. Анкара начнется отдаляться от США и сближаться с Россией, если Америка будет давить на нее.

    «Если они (США — прим.) продолжат такой курс, это будет губительная и грубая ошибка», — рассказал Блохин.

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    По его словам, американские власти развязали санкционные войны не против одной страны, а на несколько фронтов. Причем Вашингтон противостоит не только своим противникам, но и союзникам.

    «Но эффективными санкции могут быть только тогда, когда есть международная коалиция и адресат этих мер. Сейчас же санкции уже не могут работать. Они становятся неким духом времени», — добавил эксперт.

    У него сложилось ощущение, что санкционные меры — единственный инструмент внешней политики США.