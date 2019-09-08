Дания отправила военных в Сирию

Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии Подробнее

«Соединенные Штаты приветствуют сообщение правительства Дании об отправке военных в Сирию. <…> Наши датские партнеры будут сотрудничать с оставшимися на северо-востоке Сирии силами США, чтобы поддерживать безопасность и стабильность в регионе», — заявил он.

Пока что Дания готова отправить на военную базу на севере Сирии 14 военных медиков — врачей, медсестер и хирургов, сообщил сайт министерства обороны страны. На незаконно размещенной в Сирии военной базе США врачи будут помогать пострадавшим американским и, возможно, курдским военным. Кроме того, королевство планирует передать часть своего флота в Ормузский пролив.

Ранее президент США Дональд Трамп уличил Данию в невыполнении норм требуемых от государств-членов НАТО. Так, европейские страны должны тратить на оборону 2% процента ВВП, в то время, как Дания обходится 1,35%. нынешняя отправка военных в Сирию — ответ именно на это заявление американского лидера.

* «Исламское государство», ИГИЛ, ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.