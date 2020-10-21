«Дальше будет хуже»: эксперт призвал к реакции на действия Турции в Карабахе

Порядка десяти турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» были сбиты во время боевых действий на Южном Кавказе. Как отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Facebook-аккаунте, это доказывает вовлеченность Турции в региональный конфликт.

Как считает Шерин, страна предпринимает попытки вернуть себе Кавказ. При этом «Россия и весь мир занимаются политикой ее умиротворения». Специалист подчеркнул, что чрезмерная мягкость по отношению к Турции порождает еще большую наглость.

«Мы находим массу причин, по которым не вмешиваемся ни в какие конфликты. Мы думаем, что Эрдоган немножко перебесится и успокоится. Но каждое действие Турции, которое остается без должной реакции, укрепляет в Эрдогане уверенность в том, что у него самая сильная и мощная страна», — поделился мнением депутат.

Политический деятель заключил, что иногда «лучше на каком-то локальном вопросе сразу ударить по носу, чем потом разгребать глобально».