10 августа 2023, 11:07
Дальность САУ «Мальва» увеличат для борьбы с гаубицами НАТО
Замглавы «Ростех» Артяков: дальность САУ «Мальва» увеличат для борьбы с гаубицами НАТО
Предприятия Ростеха работают над усовершенствованным вариантом самоходной артиллерийской установки «Мальва». САУ будет обладать повышенной дальностью для противоборства гаубицам Североатлантического альянса. Об этом заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков в интервью РИА «Новости».
«Сейчас создается модернизированный вариант „Мальвы“ с увеличенной дальностью стрельбы. Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ», — сказал он перед началом международного военно-технического форума «Армия-2023».
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По его словам, государственные испытания нового образца уже прошли. Установка обладает высокой мобильностью, это стало возможно благодаря колесному шасси. Разработчики вложили в САУ автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Также у самоходной артиллерийской установки есть режим одновременного огневого налета — то есть снаряды, выпущенные друг за другом, достигнут цели в одно время.
«Мальва» — это 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С43, его создали на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8×8. Данная модель может поражать командные пункты, колонны бронетехники, оборонительные сооружения.
Форум «Армия» состоится в парке «Патриот» в Подмосковье. Он пройдет с 14 по 20 августа.
Ростех
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