Армия 10 августа 2023, 11:07 Дальность САУ «Мальва» увеличат для борьбы с гаубицами НАТО Замглавы «Ростех» Артяков: дальность САУ «Мальва» увеличат для борьбы с гаубицами НАТО Пресс-служба Минобороны

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Предприятия Ростеха работают над усовершенствованным вариантом самоходной артиллерийской установки «Мальва». САУ будет обладать повышенной дальностью для противоборства гаубицам Североатлантического альянса. Об этом заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков в интервью РИА «Новости».

«Сейчас создается модернизированный вариант „Мальвы“ с увеличенной дальностью стрельбы. Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ», — сказал он перед началом международного военно-технического форума «Армия-2023».

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По его словам, государственные испытания нового образца уже прошли. Установка обладает высокой мобильностью, это стало возможно благодаря колесному шасси. Разработчики вложили в САУ автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Также у самоходной артиллерийской установки есть режим одновременного огневого налета — то есть снаряды, выпущенные друг за другом, достигнут цели в одно время.

«Мальва» — это 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С43, его создали на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8×8. Данная модель может поражать командные пункты, колонны бронетехники, оборонительные сооружения.

Форум «Армия» состоится в парке «Патриот» в Подмосковье. Он пройдет с 14 по 20 августа.