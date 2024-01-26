Армия 26 января 2024, 17:01 Дальность полета крылатой ракеты «Оникс» сильно вырастет НПО машиностроения увеличит дальность полета крылатой ракеты «Оникс» РИА «Новости»

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Дальность полета сверхзвуковой крылатой ракеты «Оникс» существенно вырастет — НПО машиностроения активно работает над этим, заявил генеральный конструктор организации Александр Леонов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«У нас перспективы развития „Оникса“ есть, в том числе <…> существенное увеличение дальности», — заявил Леонов.

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Он отказался назвать конкретные цифры.

НПО машиностроения входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

«Ониксы» состоят на вооружении подводных лодок и надводных кораблей и используются в береговом ракетном комплексе «Бастион». Как ранее рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, важные достоинства этих ракет — устойчивость к помехам и универсальность. Хотя вначале сверхзвуковое оружие предназначалось для поражения кораблей, оно оказалось эффективным при атаках на земле. Ракеты «Оникс» — сложная цель для противовоздушной обороны противника, подчеркнул Спиридонов.