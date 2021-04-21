Дальний беспилотник США пролетел у берегов Крыма

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk провел длительный разведывательный полет у берегов Крыма, несмотря на ограничения в воздушной зоне до 24 апреля. Об этом сообщил «Интерфакс».

Воздушное пространство высотой до 19 тысяч метров от Севастополя до Феодосии, над прилегающими территориальными водами России, а также над частью международных вод к юго-востоку от Крыма, согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), объявлено временно опасным для полетов воздушных судов.

Американский беспилотник летал вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тысяч метров. Дрон RQ-4B Global Hawk также был замечен вдоль берегов Краснодарского края. По данным издания, беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилии.

Стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk при полете на больших высотах может обозревать большие территории и осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением. Он может патрулировать около 30 часов на высоте 18 тысяч метров. Полученную информацию дрон передает в реальном времени.