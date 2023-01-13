Важное 13 января 2023, 11:57 Daily Storm: Минобороны не отменяло отсрочку от мобилизации для отцов с четырьмя детьми РИА «Новости»

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На горячей линии Минобороны России подтвердили, что отцам трех детей приостановили действие отсрочки от мобилизации. Этот вопрос еще прорабатывают, рассказал Daily Storm.

«Для отцов с четырьмя детьми отсрочка предоставляется, с тремя — вопрос еще прорабатывается», — сказал оператор.

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В Минобороны посоветовали следить за официальными объявлениями.

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Зампредседателя СПЧ Ирина Киркора сказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», что осенью отсрочку всем многодетным отцам детей младше 16 лет предоставили из-за спешки. Теперь ее отменили за ненадобностью, так как мобилизацию завершили. По ее словам, обсуждение этого вопроса с Генштабом продолжилось. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина опубликовала в своем Telegram-канале запрос, в котором попросила Генштаб официально подтвердить это.

Частичную мобилизацию объявили 21 сентября 2022 года. В ряды Вооруженных сил России призвали около 300 тысяч бойцов.