Армия 27 июня 2023, 03:59 «ЧВК и их аналоги не нужны». Слуцкий призвал создать в России контрактную армию численностью 7 миллионов человек Лидер ЛДПР Слуцкий: России нужна контрактная армия численностью не менее 7 млн. человек Freepik

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России не нужны частные военные компании и их аналоги — стране требуется большая армия контрактников. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя попытку ЧВК «Вагнер» устроить мятеж в минувшую субботу, 24 июня.

«Мы избежали большой крови. Но ЛДПР продолжает настаивать: для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее семи миллионов военнослужащих и гражданского персонала. Никакие ЧВК и их аналоги стране не нужны», — сказал Слуцкий.

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Глава ЛДПР также заявил, что гордится бойцами, которые не поддались влиянию провокаторов и не пошли на своих соотечественников с оружием. Слуцкий также призвал привлечь к суду тех мятежников, кто убил летчиков. Они должны понести самое суровое наказание, заключил политик.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он сказал, что мятеж был обречен на провал.