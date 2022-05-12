«Чувствуется мощь артиллерии». Минобороны РФ показало работу гаубиц «Мста-С»

При проведении спецоперации на Украине российская армия взяла на вооружение самоходные гаубицы «Мста-С». Кадры боевой работы этого артиллерийского орудия показало Минобороны РФ.

Гаубицы стреляют навесным огнем дальностью до 30 километров. Военные применяют их как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

Расчеты калибром 152 миллиметра используют для уничтожения бронетехники и укрепленных позиций Вооруженных сил Украины. С их помощью артиллеристы атакуют вражеские батареи, оборонительные сооружения, пункты управления, огневые средства, вооружение и боевую технику. Снаряды на фугасное действие позволяют уничтожать даже заглубленные бетонированные укрепления.

«Выполняем задачи по уничтожению бронированной техники, блокпостов, по прикрытию колонн. Работы много. Нравится чувствовать все это железо, мощь артиллерии», — рассказал о работе расчета командир орудия Сергей.