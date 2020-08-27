«Чудовищное оружие». В США прокомментировали рассекреченное видео с испытаний «Царь-бомбы»

Американские СМИ отреагировали на видео испытаний советской «Царь-бомбы». Журналисты посчитали это напоминанием о присутствии оружия и в наши дни.

Видео испытаний советского ядерного оружия неделю назад выложили на YouTube-канале «Росатома». Ранее ролик считался засекреченным. Журналисты из издания The Drive прокомментировали кадры и решили, что российские военные до сих пор придают большое значение ядерному оружию.

Также, по мнению издания, это видео напоминает о присутствии этого оружия и в наши дни. Помимо этого, журналист отметил разрушающую силу «чудовищного оружия». Водородная бомба имела мощность 50 миллионов тонн.

Испытания ядерного оружия под названием «Царь-бомба» начались в октябре 1961 года. Кадры из советского фильма ведутся из кабины Ту-95В, оттуда военные сбрасывают бомбу. Буквально за несколько секунд столб пыли поднялся на высоту около шести миль. Последствия взрыва были засняты с разных ракурсов. В районе испытаний была выжжена земля, испарился снег.