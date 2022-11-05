Члены Новосибирского высшего военного командного училища отметили митингом День военного разведчика | 360°

Армия 05 ноября 2022, 09:54 Члены Новосибирского высшего военного командного училища отметили митингом День военного разведчика Минобороны: в Новосибирске прошел митинг в честь 60-й годовщины Дня военного разведчика

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Члены Новосибирского высшего военного командного училища торжественно отметили 60-ю годовщину Дня военного разведчика. Кадрами с мероприятия поделилось Минобороны России.

На них видно, что участники торжеств почтили память выпускников учебного заведения, проявивших доблесть и отвагу. Они возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Выпускникам училища — Героям Отечества» и провели минуту молчания.

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«За более чем полувековую историю училище выпустило 34 героя СССР и России. Это люди, чьи имен мы храним свято. 22 выпускникам звание Героя было присвоено посмертно», — сообщил один из участников мероприятия.

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Кроме того, в рамках торжественного митинга военным разведчикам были вручены награды. Знаки отличия выдали за выдающееся содействие в укреплении обороноспособности страны и личные достижения во время службы.

Члены училища прошли торжественным маршем. Их маршрут пролегал вдоль мемориала отличившимся выпускникам учебного заведения.

Также для всех участников мероприятия провели концерт. В нем поучаствовали артисты «Ансамбля песни и пляски „Красная звезда“ Ракетных войск стратегического назначения» Минобороны.