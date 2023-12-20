Армия 20 декабря 2023, 03:23 Число контрактников в рядах ВС РФ увеличат в 2024 году Шойгу заявил, что число контрактников в 2024 году доведут до 745 тысяч человек РИА «Новости»

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что численность российских военнослужащих по контракту планируется увеличить до 745 тысяч человек до конца 2024 года. Об этом он сообщил на расширенном заседании колени военного ведомства, трансляция которого велась в Telegram-канале «Кремль.Новости».

По словам главы военного ведомства, каждый день подают заявления на заключение контракта более полутора тысяч человек. В 2023 году в армию уже набрали около 490 тысяч добровольцев и контрактников.

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Численность российских вооруженных сил планируют довести до 1,5 миллиона военнослужащих, так как это «соразмерно внешним угрозам», подчеркнул министр.

В ведомстве ранее пояснили, что увеличение штатной численности необходимо из-за роста угроз для государства, связанных со спецоперацией и расширением НАТО. Дополнительное наращивание состава — это адекватная реакция на агрессивные действия Североатлантического альянса.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил об ответных мерах России на вступление Финляндии в НАТО. По его словам, в составе Вооруженных сил РФ создадут Ленинградский и Московский военные округа.