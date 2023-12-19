Армия 19 декабря 2023, 14:40 Число иностранных добровольцев в российскую армию выросло Шойгу: число иностранцев, желающих сражаться на стороне ВС РФ, выросло в 7 раз РИА «Новости»

Читать 360tv в

Количество иностранных добровольцев, желающих вступить в Вооруженные силы России и сражаться на их стороне в зоне спецоперации, увеличилось в семь раз. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.

«В украинской армии наблюдает обратная тенденция — количество иностранных наемников сократилось в шесть раз», — отметил министр.

Реклама

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, иностранные наемники, состоящие в Вооруженных силах Украины, осознали бесполезность боев с Россией. Они поняли, что с русской армией нельзя сражаться без идеи даже за большие деньги, отметил глава региона.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил со ссылкой на собственные источники, что в зоне СВО выросло число грузинских и польских наемников, сражающихся на стороне ВСУ. За последние несколько недель в подконтрольные украинцам Днепропетровск, Харьков, Славянск, Краматорск, Константиновку прибыло около 30-50 наемников, уточнил Марочко.