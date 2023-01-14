Армия 14 января 2023, 00:00 Чиновникам будут засчитывать в общий трудовой стаж службу добровольцами Минтруд предложил засчитывать в трудовой стаж госслужащего службу добровольцем РИА «Новости»

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Минтруд РФ предлагает засчитывать в общий трудовой стаж госслужащего период службы в качестве добровольца. Проект федерального закона опубликовали на портале нормативных правовых актов.

«В стаж госслужащим будет засчитываться период службы добровольцем. Аналогично уже засчитывается в стаж у госслужащих период службы по мобилизации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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В министерстве также напомнили, что россияне, которые работают по найму, также пользуются таким правом.

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Во время участия в спецоперации мобилизованным солдатам или добровольцам страховой стаж идет удвоенный — день за два. Спецстаж, который дает право выходить на пенсию досрочно, тоже идет в двойном размере.

Ранее стало известно, что в Подмосковье предложили освободить мобилизованных от уплаты транспортного налога. Если закон примут, Московская область будет первым регионом с такой льготой для мобилизованных участников СВО.