Четыре ракеты «Булава» запустили с атомной подлодки «Владимир Мономах» в Охотском море

В ведомстве отметили, что залп провели из подводного положения атомного крейсера. Целью ракет стал полигон Чижа в Архангельской области.

«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения „Владимир Мономах“ Тихоокеанского флота произвел залповый пуск четырех баллистических ракет „Булава“ в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области», — говорится в сообщении.

Полет баллистических ракет прошел в штатном режима. Боевые блоки успешно прибыли в заданный район.

Ракета «Булава» — это баллистический снаряд морского базирования. Она способна нести на себе несколько гиперзвуковых ядерных блоков мощностью 150 килотонн. Эти ракеты предназначены для размещения на подводных лодках проекта «Борей А». Разработкой «Булавы» с 1998 года занимался Московский институт теплотехники. Там же создали ракету наземного базирования «Тополь-М». Первый учебный запуск «Булавы» прошел в октябре 2019 года.

На сегодняшний день на вооружении России есть четыре подводные лодки проекта «Борей А»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах» и «Князь Владимир». Последнюю субмарину передали военным в июне этого года.