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    12 декабря 2020, 15:17

    Четыре ракеты «Булава» запустили с атомной подлодки «Владимир Мономах» в Охотском море

    Анатолий Минкин

    Атомная подводная лодка «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря провела залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
    Четыре ракеты «Булава» запустили с атомной подлодки «Владимир Мономах» в Охотском море

    В ведомстве отметили, что залп провели из подводного положения атомного крейсера. Целью ракет стал полигон Чижа в Архангельской области.

    «Ракетный подводный крейсер стратегического назначения „Владимир Мономах“ Тихоокеанского флота произвел залповый пуск четырех баллистических ракет „Булава“ в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области», — говорится в сообщении.

    Полет баллистических ракет прошел в штатном режима. Боевые блоки успешно прибыли в заданный район.

    Ракета «Булава» — это баллистический снаряд морского базирования. Она способна нести на себе несколько гиперзвуковых ядерных блоков мощностью 150 килотонн. Эти ракеты предназначены для размещения на подводных лодках проекта «Борей А». Разработкой «Булавы» с 1998 года занимался Московский институт теплотехники. Там же создали ракету наземного базирования «Тополь-М». Первый учебный запуск «Булавы» прошел в октябре 2019 года.

    На сегодняшний день на вооружении России есть четыре подводные лодки проекта «Борей А»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах» и «Князь Владимир». Последнюю субмарину передали военным в июне этого года.