Четвертый день танкового биатлона стартовал на полигоне Алабино. Прямая трансляция

На полигоне Алабино стартовал четвертый день соревнований по танковому биатлону среди команд из России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. «360» ведет онлайн-трансляцию.

Соревнования по танковому биатлону проходят в рамках VI Армейских международных игр «АрМИ-2020». Всего в соревнованиях участвуют команды из 19 стран мира, в том числе из России, Китая, Казахстана и Белоруссии. Все они неоднократно становились призерами состязаний в прошлые годы. Заезды пройдут с 23 августа по 5 сентября.