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    26 августа 2020, 11:21

    Четвертый день танкового биатлона стартовал на полигоне Алабино. Прямая трансляция

    Юлия Булыгина

    На полигоне Алабино стартовал четвертый день соревнований по танковому биатлону среди команд из России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. «360» ведет онлайн-трансляцию.

    Соревнования по танковому биатлону проходят в рамках VI Армейских международных игр «АрМИ-2020».

    Всего в соревнованиях участвуют команды из 19 стран мира, в том числе из России, Китая, Казахстана и Белоруссии. Все они неоднократно становились призерами состязаний в прошлые годы.

    Заезды пройдут с 23 августа по 5 сентября.

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