Армия 08 августа 2023, 09:11 Четверть уехавших на СВО чеченцев присоединились к бойцам на передовой — Кадыров Глава Чечни Кадыров: на СВО отправили 29 тысяч бойцов, из них 7 тысяч на передовой РИА «Новости»

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С начала спецоперации на Украине в зону боевых действий отправили более 29 тысяч бойцов из Чечни, из которых почти половина стали добровольцами. На передовой находятся около семи тысяч солдат, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Он раскрыл, какие темы обсудили на встрече по спецоперации с командирами силовых ведомств. По словам Рамзана Кадырова, в общей сложности в зону конфликта отправились 29 тысяч чеченцев, из которых 13 тысяч — добровольцы. В республике по линии Минобороны России создали по три батальона и полка, еще столько же — совместно с Росгвардией.

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«На данный момент на передовых позициях находятся свыше семи тысяч бойцов», — заявил он.

Рамзан Кадыров назвал обстановку на передовой стабильной. Бойцы, по его словам, подготовились отразить любую атаку Вооруженных сил Украины, независимо от имеющейся у противника техники и численности бойцов.

Главной темой совещания стало обновление материально-технической базы чеченских подразделений. Рамзан Кадыров заявил, что они перестали нуждаться в тяжелой военной технике так, как в начале кампании, ведь российская армия сменила тактику.