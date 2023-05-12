Армия 12 мая 2023, 11:29 Черноморский флот усилил контроль в небе для обнаружения беспилотников ВСУ Вице-адмирал Соколов: Черноморский флот увеличил зону контроля воздуха для защиты от БПЛА РИА «Новости»

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Черноморский флот (ЧФ) в рамках спецоперации и при сотрудничестве с Воздушно-космическими силами (ВКС) России увеличил зону радиолокационного контроля для фиксации беспилотников противника. Такое заявление сделал командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов в интервью газете «Красная звезда».

«Для обеспечения раннего обнаружения средств воздушного нападения противника, в том числе беспилотников, во взаимодействии с ВКС была существенно увеличена зона радиолокационного контроля воздушного пространства», — сказал он.

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По его словам, для своевременного оповещения сил создали единое информационное поле, в которое включили вертолеты и самолеты морской авиации флота. Также для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования к боевому дежурству, кроме штатных корабельных расчетов, военные задействовали дополнительные средства.

Соколов добавил, что ЧФ нарастил и средства защиты основного пункта базирования кораблей от нападения надводных беспилотников. Он заявил, что теперь появились посты радиотехнического и оптико-электронного наблюдения.