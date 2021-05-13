Черноморский флот России пополнится кораблями с высокоточным оружием

Состав российского Черноморского флота в ближайшее время пополнится новыми кораблями с высокоточным оружием. Как сообщил «Интерфакс», об этом говорится в телеграмме главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. Текст документа распространила пресс-служба Минобороны.

Главком отметил, что в ближайшее время Черноморский флот получит новую технику и вооружение для береговой составляющей и морской пехоты.

«Все эти меры предпринимаются в целях эффективного выполнения задач черноморцами в своей операционной зоне ответственности, а также недопущения даже малейших угроз в адрес России на южном направлении», — подчеркнул Евменов.

Он отметил, что продолжится обновление и совершенствование надводной, подводной, авиационной, береговой составляющих Черноморского флота, а также развитие научной и образовательной базы.

В этом году военные моряки продолжат выполнять свои задачи в составе оперативного соединения России в Средиземном море, участвовать в учениях различного масштаба, а также в Главном военно-морском параде.

Так, адмирал Евменов поздравил военнослужащих с Днем Черноморского флота, которому в четверг, 13 мая, исполнилось 238 лет. Указ о его создании подписала императрица Екатерина II после присоединения Крыма к России. 13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту прибыли первые корабли Азовской флотилии.