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    19 августа 2022, 12:15

    Черноморский флот до конца года получит 12 кораблей и судов

    Врио командующего Черноморским флотом Соколов заявил об успешном ходе спецоперации

    Анатолий Минкин

    Работа по увеличению количества боевой техники Черноморского флота продолжается. До конца года на баланс передадут 30 единиц техники, в том числе 12 кораблей и судов. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил временно исполняющий обязанности командующего Черноморским флотом, вице-адмирал Виктор Соколов.

    Он подчеркнул, что наращивание боевого потенциала флота это одна из главных задач.

    «В соответствии с планом деятельности в этом году запланирована поставка <…> 12 кораблей и судов, 21 единица специальной техники — это и авиационная, и сухопутная техника», — заявил Соколов.

    Вице-адмирал отметил, что моряки Черноморского флота, участвующие в специальной военной операции успешно выполняют поставленные перед ними задачи.

    Соколов подчеркнул, что приказ Минобороны России о назначении его на пост временно-исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом вступил в силу 10 августа. На этом посту он сменил Игоря Осипова, занимавшего этот пост с мая 2019 года.

    Ранее вице-адмирал Соколов занимал должность начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова.

    Накануне в отделе информационного обеспечения Черноморским флотом опровергали назначение нового командующего, назвав сообщения СМИ слухами.