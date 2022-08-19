Черноморский флот до конца года получит 12 кораблей и судов

Работа по увеличению количества боевой техники Черноморского флота продолжается. До конца года на баланс передадут 30 единиц техники, в том числе 12 кораблей и судов. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил временно исполняющий обязанности командующего Черноморским флотом, вице-адмирал Виктор Соколов.

Он подчеркнул, что наращивание боевого потенциала флота это одна из главных задач.

«В соответствии с планом деятельности в этом году запланирована поставка <…> 12 кораблей и судов, 21 единица специальной техники — это и авиационная, и сухопутная техника», — заявил Соколов.

Вице-адмирал отметил, что моряки Черноморского флота, участвующие в специальной военной операции успешно выполняют поставленные перед ними задачи.

Соколов подчеркнул, что приказ Минобороны России о назначении его на пост временно-исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом вступил в силу 10 августа. На этом посту он сменил Игоря Осипова, занимавшего этот пост с мая 2019 года.

Ранее вице-адмирал Соколов занимал должность начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова.

Накануне в отделе информационного обеспечения Черноморским флотом опровергали назначение нового командующего, назвав сообщения СМИ слухами.