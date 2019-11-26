  • Черноморские подлодки устроили подводную учебную охоту

    26 ноября 2019, 12:27

    Дарья Бунякова

    Черноморский флот России провел учения двух экипажей подводных лодок. Военные на субмарине «Новороссийск» «охотились» за условным противником, чью роль играла подлодка «Колпино».
    Черноморские подлодки устроили подводную учебную охоту

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    Как пишет «Крыминформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы ЧФ, учения состояли из нескольких этапов. Сначала экипажи субмарин вместе отработали навыки прохождения заминированных территорий в обеспечении морского тральщика «Турбинист».

    Затем подлодка «Новороссийск» выслеживала судно противника. В данном случае это была субмарина «Колпино», которую требовалось найти и уничтожить. Вся операция проходила совместно с морской авиацией и надводными кораблями. Заключительным этапом отработки маневров стали торпедные стрельбы, проходившие на полигоне в акватории Черного моря.

    Подводные лодки «Новороссийск» и «Колпино» отличаются своей бесшумностью, за что в НАТО их называют «Черными дырами». Несмотря на это, субмарины оснащены мощными ракетными и торпедными установками.