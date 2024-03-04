Армия 04 марта 2024, 07:24 Чемезов подтвердил, что «Армата» находится на вооружении российской армии Чемезов: танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении армии России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новейший отечественный танк Т-14 «Армата» находится на вооружении армии России. Об этом сообщил РИА «Новости» генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

«В армии она, конечно, на вооружении стоит», — указал он.

Реклама

В апреле 2023 года информированный источник агентства рассказал, что российская армия начала использовать новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне специальной военной операции на Украине. А в первый раз в боевых условиях эту технику опробовали в Сирии.

Издание Military Watch Magazine признало «Армату» самым боеспособным танком в мире. Журналисты назвали Т-14 более совершенным, чем западные аналоги.

Американские эксперты указали на высокий уровень бронезащиты этих танков. Они также отметили хорошую мобильность Т-14 и качественное соотношение мощности и веса.

«Армату» разработали по передовым технологиям. Танки послужили заменой Т-72 и Т-90. Аналогов этой техники нет во всем мире.