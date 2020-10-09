Чем знаменателен запуск ракеты «Циркон»? Объяснил военный эксперт

«Ну во-первых, сразу хочется сказать — это не мультфильм, предупредим наших западных партнеров, это реальная съемка. Второе, на что обращают внимание — это гиперзвук», — перечислил специалист.

По его словам, при запуске «Циркона» впервые реализовали маневр гиперзвукового изделия на траектории. Он пояснил, что это позволят прорывать любые системы противоракетной обороны.

«Третье достижение — это первый в мире гиперзвуковой летательный маневрирующий аппарат с двигателем», — добавил Мураховский.