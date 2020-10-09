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    09 октября 2020, 10:50

    Чем знаменателен запуск ракеты «Циркон»? Объяснил военный эксперт

    Артур Блянихов

    Главред издания «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский прокомментировал первое испытание гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Военного эксперта процитировал сайт телеканала «Звезда».

    «Ну во-первых, сразу хочется сказать — это не мультфильм, предупредим наших западных партнеров, это реальная съемка. Второе, на что обращают внимание — это гиперзвук», — перечислил специалист.

    По его словам, при запуске «Циркона» впервые реализовали маневр гиперзвукового изделия на траектории. Он пояснил, что это позволят прорывать любые системы противоракетной обороны.

    «Третье достижение — это первый в мире гиперзвуковой летательный маневрирующий аппарат с двигателем», — добавил Мураховский.