«Чего боится Америка?» Китайский журналист рассказал о преимуществах Ту-160 | 360°

Армия 31 октября 2022, 12:12 «Чего боится Америка?» Китайский журналист рассказал о преимуществах Ту-160 Baijiahao: российский бомбардировщик Ту-160 десятилетиями держит в страхе США Пресс-служба Минобороны

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Российские военные используют Ту-160 на протяжении нескольких десятилетий. Однако США до сих пор боятся его. В чем сила этого бомбардировщика, рассказал китайский сайт Baijiahao.

«Бомбардировщик стоит на вооружении десятилетиями, США до сих пор боятся, что с Ту-160 не так-то просто повозиться. <…> Чего боится Америка?» — отметил автор статьи.

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Дальность полета этого бомбардировщика составляет 17 тысяч километров. Но главным поводом для зависти американских военных стала его скорость. Ту-160 разгоняется до 2,05 Маха (около 2511 километров в час), а при подлете к цели развивает сверхзвуковую крейсерскую скорость.

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Кроме того, китайский журналист назвал Ту-160 супербомбардировщиком, ведь он может нести одновременно 12 тяжелых крылатых ракет с боеголовками, обходить вражеские системы противовоздушной обороны и наносить удары. Он способен летать на малой высоте и зачищать цели еще до того, как западные истребители поднимутся в воздух.

Именно высокая скорость и возможность нести мощные ракеты сделали Ту-160 серьезной опасностью для США.

Стратегическая авиация в виде бомбардировщиков Ту-22, Ту-95 и Ту-160 появилась в арсенале СССР в годы холодной войны. Специалисты в материале RT рассказали о становлении отечественной боевой авиации.