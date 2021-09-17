Власти рассмотрят включение истребителя Checkmate в программу вооружений

Закупку истребителей Checkmate для ВКС России могут внести в программу вооружений на 2024–2033 годы. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«В планах будущей госпрограммы вооружения рассмотрят возможность его приобретения», — сказал Борисов во время Тюменского нефтегазового форума. Цитату привело РИА «Новости».

По словам вице-премьера, закупка Checkmate является важным фактором для экспортного потенциала. Он пояснил, что заказчики из других стран постоянно спрашивают, используются ли техника, которую предлагают на экспорт, в той стране, где ее производят.

Борисов отметил, что Минобороны и ВКС исторически осторожно относятся к однодвигательным истребителям. Военные больше предпочитают двухдвигательные самолеты, считая их более надежными. При этом вице-премьер подчеркнул, что однодвигательные истребители распространены достаточно широко.

Летные испытания Checkmate планируют провести в 2023 году. Как заявил Борисов, массовое производство истребителей могут запустить в 2025–2026 годах. Такие сроки он счел вполне реалистичными.