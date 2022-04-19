Чеченские власти отправили новую партию добровольцев в Донбасс

Новая партия добровольцев из Чечни уехала защищать Донбасс от угрозы. Об этом в Telegram-канале написал глава кавказской республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что непрекращающийся поток добровольцев, которые готовы отстаивать интересы ДНР и ЛНР, доказывает сплоченность народов России перед общей угрозой.

«Так было во времена Великой Отечественной войны, и такое же единство мы видим сегодня в рядах Вооруженных сил и добровольческих формирований. Особенно это заметно на примере сотен представителей различных народов, которые добровольно отправляются из Чеченской Республики для участия в спецоперации на Украине. Чеченцы, русские, аварцы и десятки других национальностей настроены очень решительно по отношению к украинским неонацистам и бандеровцам», — написал Кадыров.

Новую партию добровольцев из Грозного в Донбасс проводили председатель парламента Чечни Магомед Даудов и глава регионального МВД Руслан Алханов.

Кадыров пожелал своим землякам скорейшего выполнения целей спецоперации РФ на Украине. Также он отметил, что показать настоящий источник силы, правду, — это «священный долг каждого гражданина России».